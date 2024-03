Mattarella in visita in Ghana e Costa d’Avorio | al centro istruzione e commercio marittimo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nell’agenda politica del Presidente della Repubblica Sergiosi fa strada nuovamente il tema “Africa“. Dopo le visite in Kenya, Zambia, Mozambico, Etiopia e Algeria, il prossimo mese il Capo dello Stato si intratterrà inper unadiplomatica, volta a recuperare il tempo perso che in questi anni ha permesso a Paesi L'articolo proviene da Il Difforme.

Roma, 21 marzo 2024 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato oggi il Punto Luce delle Arti di Ostia Ponente di Save the Children, accolto dai bambini e dagli adolescenti che

Migranti, Agrusti: inaugurazione Accademy in Ghana con Mattarella - Pordenone, 29 mar. (askanews) – "La visita del presidente Mattarella rappresenta un grande onore per tutti noi ma soprattutto il rilievo tangibile che le istituzioni del Paese assegnano a iniziative d

Il progetto Ghana di Confindustria Alto Adriatico: inaugurazione il 6 aprile ad Accra con il presidente Mattarella - Il Capo dello Stato visiterà la Academy voluta da Confindustria Alto Adriatico. Il suo intervento sarà preceduto da quello del presidente Michelangelo

Mattarella in missione in Costa d'Avorio dal 2 aprile - Il presidente Sergio Mattarella andrà in missione in Costa d'Avorio dal 2 al 4 aprile 2024. È la prima volta di un capo di Stato