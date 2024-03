Matta e Selleri | è un Progresso da favola Il Corticella conferma l’allergia ai derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) E’ deldi Matteo Vullo ilprepasquale con ildi Alessandro Miramari. Ribaltando quelli che potevano essere i pronostici, i rossoblù si sono imposti 2-0 alzando le quotazioni salvezza. Per i biancazzurri bolognesi continua, invece, la maledizionevisto che, nelle quattro gare con Mezzolara e, sono arrivate tre sconfitte e una sola vittoria. Quartultimi a quota 32 a parimerito con la Pistoiese (da considerare davanti visti gli scontri diretti a favore), se il campionato finisse oggie compagni si giocherebbero la permanenza in categoria attraverso il playout sul campo degli orange toscani mentre la band di Miramari resta in corsa per i playoff, nonostante il ko, visti i soli due punti di svantaggio dalla quinta Victor San Marino. Ma ...