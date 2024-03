Matt Hardy | “In AEW mi hanno offerto un rinnovo che non ho ancora accettato”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tony Khan, il Patron della AEW, è sempre pronto a mettere mano alla tasca per accapparrarsi i miglior wrestler in circolazione e fare si che i suoi adepti continuino a sposare la causa rinnovandone i contratti. Gli è stato proposto unal leggendarioche però, ha di cui pensarci su. La situazione “La AEW mi haune io sono onorato di tutto cio. In ogni caso io stimo solo un altro paio d’anni per la mia carriera e voglio prendere la scelta giusta. Ho diverse proposte e diverse opzioni, voglio ottimizzare il tutto ed essere valorizzato. Inoltre voglio continuare a lavorare con Jeff e stare il piu’ possibile con la mia famiglia. Il mese prossimo potro’ dirvi qualcosa di piu’.”