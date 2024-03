Masi lancia la candidatura | Trasparenza e partecipazione Noi cambieremo la politica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un "palazzo di vetro" con l’insegna che recita "". È questo il Comune immaginato da Leonardo, candidato sindaco appoggiato da Buongiorno Empoli, M5S e la lista civica Siamo Empoli, che ieri ha presentato la suain un evento al Teatro Excelsior. "La pubblica amministrazione – spiega– deve essere un palazzo di vetro, trasparente e in ascolto, ma in questa giunta monocolore e grigia non si è visto, da dentro, quello che la gente chiedeva". E fuori da questo palazzo ancora immaginario, a chiedere un "cambiamento" c’erano circa 300 persone che hanno riempito il teatro Excelsior. A sostenerec’erano anche il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri che ha raccontato l’esperienza vincente del suo ’centrosinistra diverso’, cioè ...