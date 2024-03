Martina sfregiata a Prato | perizia psichiatrica sull’ex fidanzato | “Capace di intendere e volere”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 29 marzo 2024) Unaha giudicato Emiliano Laurinidi. È dunque pienamente imputabile e sarà giudicato col rito abbreviata per l'aggressione alla ex fidanzata nel febbraio 2023. L'uomo, in carcere a Sollicciano, intanto si è scusato e risarcitoMucci con 22mila euro.