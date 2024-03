Marsiglia-Paris Saint Germain domenica 31 marzo 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 29 marzo 2024) Si chiude con il botto il ventisettesimo turno di Ligue1, con il Classique tra ildi Gasset e la capolistadi Luis Enrique. Per i padroni di casa, una gara che vale quasi una stagione nonostante un cammino europeo ancora in corso con il quarto di finale di Europa League che li verrà opposti al Benfica. Una vittoria inoltre manterrebbe i InfoBetting: Scommesse Sportive e

Marsiglia-PSG: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni, pronostico - La Ligue 1 in Italia è esclusiva di Sky Sport. Quindi anche il big match del weekend del calcio francese tra Marsiglia e Paris Saint-Germain sarà visibile su Sky e di conseguenza è visibile anche per ...90min

L'Inter tifa... Marsiglia: se va in Champions scatta il riscatto di Correa, che vale 10 milioni - Ai francesi serve un'impresa per centrare la qualificazione tramite la Ligue 1 o l'Europa League: l'accordo di prestito prevedrebbe l'obbligo del trasferimento dell'argentino ...dazn

Marsiglia, Velodrome sold out per Le Classique contro il PSG: il record di presenze vacilla… - Il record di presenze al Vélodrome domenica sera 31 marzo per le Classique, il derby di Francia fra Olympique Marsiglia e Paris Saint Germain, rischia seriamente di essere battuto. Non si tratta di un ...derbyderbyderby