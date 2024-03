Mar Baltico | Eurofighter italiani in scramble | intercettati due aerei russi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 marzo 2024 - Doppioper gliin sole 24 ore. I nostri caccia hanno ricevuto l'ordine di decollo immediato per intercettare e identificare un aereo sconosciuto (o), nelle ultime due mattinate. DoppioGliTyphoon F-2000 dell'Aeronautica Militare italiana della Task Force 4th Wing, hanno preso il volo in tutta fretta dalla base polacca di Malbork per intercettare sul Marsospetti in avvicinamento agli spazidei paesi Nato. Entrambi gli allarmi per un velivolo non identificato in volo sulle acque internazionali del Mar, sono scattati su indicazione del centro di comando della Nato con sede in Germania a ...