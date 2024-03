Macellaio chiude dopo 50 anni | Sono mutate le abitudini alimentari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) La Spezia, 29 marzo 2024 – Roberto Bovenzi,51di attività ininterrotta, si appresta are bottega di via Italia.da generazioni – già il bisnonno GiovBoero era beccaio a Fossamastra a fine ’800 – fa ancora con grande passione il suo mestiere, ma a 76è arrivato il momento in cui concludere un capitolo della sua vita comunque importantissimo. "Mi ero deciso ad abbassare la saracinesca già l’anno passato, quando mi è apparsa mia moglie in sogno che mi ha incitato invece a proseguire. Ora però è davvero arrivato il tempo di dire basta. Nel corso dell’esistenza di un uomo c’è una stagione per ogni cosa". Parlando della signora Daniela, scomparsa troppo presto, la voce si incrina. È stata la compagna a cui appoggiarsi nei momenti di difficoltà e con cui ...