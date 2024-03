“Luna Rossa quasi come un aereo” | come fa a volare sull’acqua e la strada verso la America’s Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024)vuole essere grande protagonista allaCup, che andrà in scena tra agosto e ottobe nelle acque di Barcellona. Il sodalizio italiano punta a battere Ineos Britannia, American Magic, Alinghi, Orient Express nel torneo degli sfidanti e meritarsi così la possibilità di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Si regaterà con agli AC75, le cosiddette “barche volanti” ammirate già nell’ultima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Matteo Ledri e Andres Suar, rispettivamente esperto di fluidodinamica e architetto navale in, hanno spiegatofunzionano queste imbarcazioni. Ledri ha puntualizzato: “riesce agrazie ...