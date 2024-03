Luna Rossa | il varo del monoscafo AC75 sarà il 13 aprile a Cagliari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 – Ufficiale, la nuovasorgerà il prossimo 13. Il team italiano ha infatti reso nota la data deldelfoiling che parteciperà alla 37^ edizione dell'America's Cup in programma tra agosto e settembre nelle acque di Barcellona. L'"battezzata" al molo Ichnusa di, dove c'è la base operativa die dove si sono svolti gli allenamenti in mare con il LEQ12, il prototipo utilizzato unitamente all'AC40 per preparare l'assalto alla Coppa America 2024. Si tratterà della sesta sfida alla Vecchia Brocca per il presidente Patrizio Bertelli che dal golfo di Auraki nel 2020 si troverà a spronare i suoi in Spagna: nel mezzo il trionfo ...