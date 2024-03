Lucchese da impazzire | vince in rimonta e si rilancia nella corsa play-off

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pesaro, 28 marzo 2024 – Laporta a casa tre punti fondamentali per laoff, aggiudicandosi un match contro la Vis Pesaro, che per i rossoneri non si era messo nei migliore dei modi. Turno infrasettimanale per la Pantera, che affronta la Vis Pesaro. Rossoneri che arrivano dalla sconfitta interna di domenica contro la capolista Cesena e che sono alla ricerca di punti importanti per la zonaoff. Gorgone deve fare a meno di Gucher e di Disanto al loro posto Astrologo e Guadagni. Partono forte i rossoneri al 2’ con un bel lancio filtrante per Guadagni, che si infila bene e di sinistro chiama alla prima parata del match Neri. Ci prova anche Yeboah servito al 4’ da Rizzo Pinna, ma la conclusione termina alle stelle. Lasfrutta bene le verticalizzazioni, ma la Vis Pesaro non sa ...