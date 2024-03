Lucchese - 91° minuto Gorgone | Bravissimi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dopo sei mesi la, finalmente, è tornata a vincere in trasferta. E lo ha fatto a Pesaro, al termine di una partita che i rossoneri hanno giocato come richiedeva l’importanza del match: cioè lottando, correndo, aggredendo e, questa volta, tirando fuori il carattere, proprio dopo aver subìto il gol di Di Paola. Anche la scelta di puntare sui giovani Astrologo e Cangianiello a metà campo al fianco dell’ottimo Tumbarello (il centrocampista ha recuperato decine di palloni ed ha fatto salire la squadra), al posto di Gucher, bloccato per un problema dell’ultim’ora, si è dimostrata azzeccata; come quella di dare fiducia a Guadagni – al posto di Disanto (affaticamento) – che, a parte qualche passaggio ritardato, è stato una costante spina nel fianco della difesa avversaria. Tra le molte note positive della terza vittoria esterna stagionale, dopo quelle iniziali di ...