Longhi | «Inzaghi rinnoverà Lo Scudetto l’inizio di un trampolino»

(Di venerdì 29 marzo 2024) Brunonon ha dubbi sul futuro di Simone. C’è solo l’Inter all’orizzonte per il tecnico piacentino, lo conferma il giornalista su Radio Sportiva. FUTURO – Brunonon ha nessun dubbio: «Ormai si è creata una sorta di simbiosi manageriale con Marotta, Ausilio, Antonello. Le previsioni vanno nel senso del rinnovo di. Tengo sempre un 10% di riserva quando un allenatore non ha il contratto in scadenza. Si può rovinare tutto da un momento a un altro. Che esistano richieste dall’Inghilterra perè chiaro, gli elogi di Guardiola hanno attirato l’attenzione. Conoscendolo lui è italianamente italiano. Se dovesse cambiare, ipotesi lontana, cambierebbe solo per un’altra realtà italiana. Sono tre anni che sta lottando, porta coppe e ora arriva al traguardo. Sarebbe il suo ...