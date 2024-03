L’omicidio di Niccolò Ciatti Siamo vicini all’ultimo atto La Cassazione ora confermi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Firenze, 29 marzo 2024 – L’ultimo sprint: con ladel prossimo 16 aprile, l’Italia ha la possibilità di superare la Spagna e appropriarsi definitivamente del processo all’assassino di, il 22enne di Scandicci ucciso da un calcio alla testa in discoteca sferrato dall’imputato, il ceceno Rassoul Bissoultanov, oggi irreperibile. "Ma i giudici della prima sezione devono confermare la condanna", ricorda l’avvocato Agnese Usai, il legale che ha accompagnato la famigliain questo calvario giudiziario iniziato all’indomani di quella notte dell’agosto del 2017, quando, in vacanza con gli amici di sempre, si spense per quel calcio sferrato dal lottatore di mma, spalleggiato da due connazionali, uno dei quali finito a processo con lui, ma assolto. In casa ...