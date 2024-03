Lo studente eroe di 14 anni Salva un anziano dal fuoco | Ho fatto il mio dovere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) In paese e a scuola tutti gli danno dell’. Ma lui non si sente un Superman e ribatte. "? È troppo. Hoquello che avrebbequalsiasi altra persona se si fosse trovata al mio posto". Raffaele Paolucci, 14, umbro di Panicale, piccolo borgo che si affaccia sul Trasimeno, hato la vita a unche rischiava di morire bruciato tra le fiamme di un falò, acceso come si usa nelle campagne di tutta Italia per bruciare le sterpaglie che crescono nei campi e nei fossi. "Non penso di averniente di eccezionale. Ho solo usato un po’ di buon senso – racconta lo, che frequenta la terza media del Comprensivo Panicale-Piegaro-Paciano e già sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi –. Tutti abbiamo dei ...