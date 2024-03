Liverpool | Klopp | “Mi rivedo in Xabi Alonso | capisco la sua scelta di restare al Bayer”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nienten Monaco, niente. Nella conferenza stampa della vigilia diLeverkusen-Hoffenheim,ha rivelato che sarà ancora alla guida delle “aspirine” nella prossima stagione. Un annuncio che ha sorpreso parecchi addetti ai lavori ma non Jurgen, allenatore del, che ha voluto commentare l’accaduto: “sta facendo un lavoro incredibile lì, il Leverkusen ha una bella squadra e probabilmente la confermerà in blocco. È una squadra impressionante, hanno creato una mentalità e vinto tante partite“. Unachecapisce perché ci sono dei punti di contatto con quanto fece lui ai tempi del Borussia Dortmund, quando non volle lasciare i gialloneri ...