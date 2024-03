Liverpool Brighton | orario | dove vederla e probabili formazioni

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ad Anfield Road in campo la sfida di Premier League trae lead Anfield Road in campo la sfida di Premier League tra. Un’occasione per i Reds di Jurgen Klopp di sfruttare lo scontro diretto tra City e Arsenal per tornare da soli in vetta

Il Liverpool proverà a battere il Brighton domenica pomeriggio per portarsi in testa ad una classifica di Premier League che lo vedrebbe leader solitario se l’Arsenal non espugnasse l’Etihad qualche ... (infobetting)

Xabi Alonso, cambio a sorpresa: la rivelazione sul suo futuro - Xabi Alonso sembra intenzionato a rimanere al Leverkusen, tagliando fuori le alternative Bayern Monaco e Liverpool.minutidirecupero

Liverpool, De Zerbi e Amorim in pole per sostituire Klopp: Xabi Alonso si defila - Il Liverpool in estate dovrà sostituire Klopp, il quale ha già comunicato da tempo il suo addio in estate. De Zerbi in pole per sostituirlo.mediagol

Xabi Alonso fa ‘tremare’ l’Inter: assalto con maxi offerta - Xabi Alonso spiazza tutti. Lo spagnolo ha deciso di restare al Bayer Leverkusen, che a suon di record sta trascinando alla vittoria della Bundesliga, almeno un’altra stagione.calciomercato