LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 9-15 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | match subito intenso | ateniesi avanti dopo 5?

(Di venerdì 29 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-21 Kostantinos Mitoglou è un cecchino: bomba e massimo vantaggio ateniese, con gli ospiti che non hanno sbagliato nulla dall’arco (5/5)! Ritorna sul parquet Daniel Hackettalcune settimane di stop per un infortunio. 11-18 Jerian Grant prosegue l’ottimo momento al tiro dalla lunga distanza: 3/3 ed 11 punti per l’ex giocatore dell’Olimpia Milano! 11-15 Taglio perfetto di Dobric: lareagisce e torna a -4! 9-15 Jerian Grant emula il compagno: doppia bomba e +6! 9-12 Kostas Sloukas brucia la retina dalla lunga distanza: +3! 9-9 Shengelia riportailin parità! 7-9 Runner di Grigonis: contro-break del! 7-7 Jerian Grant pareggia i conti ...

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Panathinaikos , sfida valida per la 32^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Impegno casalingo di grande prestigio e dall’altissimo coefficiente di ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Panathinaikos , sfida valida per la 32^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Impegno casalingo di grande prestigio e dall’altissimo coefficiente di ... (sportface)

EL - Virtus Bologna vs Panathinaikos, con Daniel Hackett, diretta 1° quarto 5' - Per la 32esima giornata di regular season di EuroLeague Basketball la Virtus Bologna riceve alla Segafredo Arena il Panathinaikos di Ergin Ataman, per una vittoria che potrebbe avere ...pianetabasket

EL - Virtus Bologna vs Panathinaikos, dove vederla in TV, preview, diretta - Per la 32esima giornata di regular season di EuroLeague Basketball la Virtus Bologna riceve alla Segafredo Arena il Panathinaikos di Ergin Ataman, per una vittoria che potrebbe avere ...pianetabasket

LIVE – Virtus Bologna-Panathinaikos 0-0, Eurolega basket 2023/2024 DIRETTA - Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Panathinaikos, sfida valida per la 32^ giornata dell'Eurolega 2023/2024 di basket ...sportface