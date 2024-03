LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 25-39 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | ospiti in assoluto controllo | i bolognesi devono reagire

(Di venerdì 29 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime-out chiamato da coach Luca Banchi, con -2’14” rimasti sul cronometro. 32-48 Ci pensa Kendrick Nunn a spegnere l’entusiasmo della Segafredo Arena, con lo statunitense che sta salendo con le percentuali (9 punti). 32-45 ALESSANDRO PAJOLA DA DUE: IL MARCHIGIANO PROVA A SUONARE LA CARICA. 30-45 Ancora Kendrick Nunn dal pitturato: gli ellenici tornano a +15! 30-43 Mathias Lessort da due: ilnon ci sta e ribatte ancora! 30-41 IFFEEE LUNDBERGGGGG!! BOMBA DEL DANESEEEEE 27-41 Kendrick Nunn risponde subito per ilriportandolo a +14 quando si entra negli ultimi 5? del primo tempo! 27-39 Appoggio di Achille Polonara: mini-parziale di 5-0 della, che prova a risalire la china. 25-39 AWUDUUU ABAAASSSS!!! LA ...

