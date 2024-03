LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 16-28 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | Jerian Grant scatenato | +12 degli ospiti alla prima sirena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa preghiera disi ferma sul ferro: dopo 10? laè sotto 16-28 contro ilAtene! 16-28 2/2 perai liberi: ancora +12 per il. 16-26 ANTE ZIZIC COL FALLO: IL CENTRO CROATO PROVA A SUONARE LA CARICA. 14-26 Giocata da campione di Kostas Sloukas sulladei ventiquattro secondi: canestro da due e +13 per gli ateniesi! 14-24 1/2 per Tornike Shengelia dlunetta: un solo punto rosicchiato dai padroni di casa! 13-24 Kostas Sloukas non sbaglia da tre: ilva a +11 con meno di due minuti da giocare ancora nel primo quarto! 13-21 2/2 per Marco Belinelli a cronometro fermo: la ...