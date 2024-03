LIVE – Inter-Roma Women 1-2 | delusione! Svantaggio immeritato nel finale!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 29 marzo 2024)è l’incontro valido per la terza giornata della seconda fase di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.30, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano.1-2 90? Assegnati cinque minuti di recupero 89? Gol della! Anche il gol dell’1-2 è sfortunato per le nerazzurre: va a segno Troelsgaard con Cetinja mandata fuori gioco dalla deviazione di Bowen. 88? Botta da fuori area di Pilgrim: risponde ancora Cetinja. 83? Sostituzione per Guarino: esce Csiszar entra Pedersen. 80? Csiszar resta a terra dopo un contrasto nella propria area di rigore. La regista nerazzurra è costretta a ...