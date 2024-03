LIVE – Inter-Roma Women 0-1 | si riprende! Inizia il secondo tempo!

(Di venerdì 29 marzo 2024)è l’incontro valido per la terza giornata della seconda fase di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.30, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano.0-1 47? MINACCIA CAMBIAGHI! L’attaccante nerazzurra è subito pericolosa, provando a sfruttare un rimpallo favorevole: Caesar deve uscire e calciare fuori il pallone dal limite dell’area. 19.37ILUn’sfortunata e superficiale subisce dopo cinque minuti dall’inizio il gol dello svantaggio. Da quel momento le nerazzurre faticano ...

