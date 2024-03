Lite a colpi di forbice fuori dal bar | paura a Riccione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024)(Rimini), 29 marzo 2024 - Lascoppiata all'esterno di un bar degenera e un uomo di 43 anni di origine albanese viene raggiunto da alcunidial capo. E' successo ieri attorno alle 23 in viale Dante a. Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre il ferito è stato trasportato d'urgenza in pronto soccorso. Ha riportato ferite superficiali e non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'episodio al momento è al vaglio dei militari dell'Arma, che hanno avviato le ricerche dell'autore dell'aggressione: quest'ultimo al momento è però risultato essere irreperibile.