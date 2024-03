L’Isola dei Famosi 2024 | svelato il cast | 13 naufraghi tanti vip | chi sono e quando si parte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ci siamo. Dopo settimane di dubbi e incertezze, TvBlog ha annunciato in anteprima ildefinitivo della nuova edizione dedei. Innza a breve, in prima serata su Canale 5, il reality andrà in onda da lunedì 8 aprile, due settimane dopo la finale del Grande Fratello del 25 marzo. Confermata la presenza del ballerino di Ballando con le Stelle, Samuel Peron, oltre ai già certi Joe Bastianich e Valentina Vezzali. Un’edizione all’insegna delle novità, con l’inedita conduzione di Vladimir Luxuria affiancata da Sonia Bruganelli e dal giornalista Dario Maltese, che vestirà per la prima volta i panni di opinionista in studio. Sorprese anche per quanto riguarda l’inviata: a raccontarci le avventure deidall’Honduras sarà Elenoire Casalegno.Leggi anche: Vladimir Luxuria è la ...