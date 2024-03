L’Isola dei Famosi 2024 | ecco il cast ufficiale | 13 naufraghi tanti vip

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) In partenza a breve, in prima serata su Canale 5,dei Famosi 2024 andrà in onda da lunedì 8 aprile, due settimane dopo la finale del Grande Fratello del 25 marzo. Un’edizione all’insegna delle novità, con l’inedita conduzione di Vladimir Luxuria affiancata da Sonia Bruganelli e dal giornalista Dario Maltese, che vestirà per la prima volta i panni di opinionista in studio. Sorprese anche per quanto riguarda l’inviata: a raccontarci le avventure deidall’Honduras sarà Elenoire Casalegno. Il cast definitivo dedei famosi 2024 In questi giorni è partito il toto nomi sui possibilipronti a sbarcare in Honduras ma, fino a questo momento, nulla di ufficiale. Poche ore fa, invece, l’annuncio. A sbarcare in Honduras per aggiudicarsi la vittoria di uno dei reality che mette maggiormente ...