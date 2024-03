L’Inter ha riletto l’intervista di Acerbi? La libertà di insultare i serbi è una chicca dell’Acerbi-pensiero

(Di venerdì 29 marzo 2024)havista di? La domanda è più che legittima.vista del Corriere della Sera al calciatore dele iper-protetto dalla coppia Spalletti-Gravina, è un boomerang niente male. L’si dispiega in tutta la sua magnificenza. Nessun accenno a ciò che ha detto a Juan Jesus né tantomeno glielo hanno chiesto, immaginiamo che fosse concordata senza la domanda. Poco importa i due giornalisti sono riusciti a far emergere in maniera nitida l’che è sintetizzato dalla frase che riportiamo integralmente. I giornalisti dicono: il campo non deve essere una zona franca. E il signorsi staglia con unalla Nelson ...

Inter pronta alla volata scudetto: l’1 con l’Empoli a 1,22 - Pasquetta sotto i riflettori per la capolista Inter che lunedì prossimo 1° aprile scenderà in campo, alle 20:45, per disputare a San Siro il match in programma.calciomercato

Ritorno all’Inter: l’annuncio e l’affare da 20 milioni - Di Gregorio: "Io di nuovo all'Inter in futuro Preferisco pensare di giorno in giorno, a fine stagione vedremo" ...interlive

Bastoni può lasciare l'Inter con un'offerta da 70 milioni, il Milan pensa a Rugani - Il difensore dell'Inter non è sicuro della permanenza a Milano, i rossoneri sperano che il centrale non rinnovi con la Juventus ...it.blastingnews