L’idea di Karne Kulture | il collettivo di DJ per dire basta alle molestie in discoteca

(Di venerdì 29 marzo 2024) Jimena, Cristina, Candela e Nadia, conosciute nel mondo della musica come Mena G, Tina, Orfigyal e Nad1a, hanno deciso di cambiare il ritmo della notte madrilena, portando una nota di diversità e inclusione nei club della capitale spagnola. La loro storia inizia con una semplice osservazione: mentre si godevano la movida della città, hanno notato che la musica che riempiva i locali di Madrid era prodotta quasi esclusivamente da uomini. Una situazione comune in molti contesti musicali, ma che ha scatenato in loro il desiderio di cambiare le regole del gioco. Così, nel 2019, queste quattro donne intraprendenti hanno dato vita a, undi DJ, con l’obiettivo di portare la loro voce e la loro musica nei club di Madrid. Ma non si trattava solo di suonare: volevano creare uno spazio sicuro per donne, persone non binarie ...