L’Europa deve armarsi per combattere Putin | Hamas e la sua stessa ignavia

(Di venerdì 29 marzo 2024) A pochi mesi dalle elezioni Europee il continente si è svegliato dal suo torpore con una dichiarazione di Charles Michel, che riprende le dichiarazioni di Emmanuel Macron. Un risveglio traumatico: «Prepariamoci a un’economia di guerra, se vogliamo la pace prepariamoci alla guerra», una ripresa del detto latino si vis pacem para bellum. Una dichiarazione, dopo quella di Macron, che portando alle estreme conseguenze il ragionamento parlava di uomini da mandare in Ucraina per una difesa più efficace. Dichiarazioni che hanno suscitato un vespaio di controdichiarazioni e l’indignazione di chi preferisce la bandiera bianca di Papa Francesco. Eppure è una dichiarazione che ci sbatte in faccia una realtà che non può più essere ignorata. Il mondo è in fiamme, il terrorismo di matrice islamica ha appena compiuto una strage in Russia, uno dei Paesi più controllati e militarizzati, ma in realtà è ...