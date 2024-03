Legale di Salis | Ricorso dopo Pasqua

(Di venerdì 29 marzo 2024) 16.13 "Bisogna aspettare che la Corte metta per iscritto l'ordinanza pronunciata ieri e ci vorrà qualche giornole feste di. Subitoe presenteremo ilalla corte d'appello". Lo ha affermato l'avvocato ungherese Gyorgy Magyar, difensore di Ilariache un tribunale ungherese ha negato gli arresti domiciliari all'italiana in carcere da 13 mesi. a Magyar non ha fatto previsioni circa i tempi per la sentenza d'appello, ma ha sottolineato che quella corte ha già emesso una sentenza in favore di Ilaria.

