Le uova Fabergé | dalla corte degli Zar alle passerelle | gli abiti preziosi ispirati ai gioielli russi

(Di venerdì 29 marzo 2024) Life&People.it San Pietroburgo, 1885: Alessandro III desidera per la moglie Maria Dagmar di Danimarca un regalo davvero speciale in occasione dell’anniversario dei loro vent’anni di fidanzamento e opta per un dono legato alla Pasqua e straordinariamente prezioso. La storia delleinizia così, da uno slancio d’amore. Per realizzare tale oggetto, infatti, lo zar si rivolge alere Peter Carl, che era diventato quello stesso anno orafo ufficiale della Corona Imperiale. La sua creazione era bianca con smalto opaco e costruita seguendo il principio della matrioska; all’interno si trovava un tuorlo d’oro, contenente a sua volta una gallina dorata che racchiudeva una copia in miniatura della corona imperiale con un rubino a forma d’uovo. Da allora nacque la tradizione delle ...