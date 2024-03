Le notti dei Carabinieri nella seconda serata di Rai3

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 29 marzo 2024) Radiomobile Inizia un viaggio della Rai nellemetropolitane insieme alle forze dell’ordine. Da stasera, alle 23.05 su Rai 3 è in onda “112 – Ledel Radiomobile”, una docuserie che racconta in presa diretta il lavoro del Nucleo Operativo Radiomobile dei, il reparto che, giorno e notte, presidia le strade del nostro Paese. Claudio Camarca – autore e regista, già artefice della docuserie simile Avamposti trasmessa dal Nove – si immerge nelle vicende quotidiane che si svolgono dietro i vetri delle gazzelle del 112, e fotografa la dimensione umana, sociale e operativa del lavoro svolto dai militari del Radiomobile. La docuserie andrà in onda per sei appuntamenti e si sposterà su tre metropoli: Milano, Roma e Napoli. Il programma si snoda su due punti d’osservazione: offre uno sguardo intimo sulle storie personali ...