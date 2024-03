(Di venerdì 29 marzo 2024) Lepazienti operate in Chirurgia Senologica all'Ospedale del: "L'empatia e la gentilezza dici hanno aiutato a superare la malattia, assieme alle cure".

Le lettere delle donne col cancro ai medici e infermieri dell’Ospedale del Mare: “Grazie per la vostra empatia” - Le lettere delle pazienti operate in Chirurgia Senologica all'Ospedale del Mare: "L'empatia e la gentilezza di medici e infermieri ci hanno aiutato ...fanpage

“Mosca ha pagato eurodeputati per la sua propaganda”: l’accusa del premier del Belgio. Verifiche del Parlamento Ue - “È venuto alla luce che la Russia si è avvicinata agli eurodeputati, ma li ha anche pagati, per promuovere la sua propaganda”: l’accusa è pronunciata dal premier del Belgio, il liberale Alexander De C ...ilfattoquotidiano

E se fosse tutta una questione di metodo - L’odierna generazione riscontra un problema nel rendimento scolastico, in particolar modo, nel fatidico momento in cui i ragazzi realizzano il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella ...newsicilia