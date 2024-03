Le date per l’accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Arezzo, 29 marzo 2024 – Saranno aperte dal 3 aprile al 17 aprile, ore 15, le iscrizioni alla prova di ammissione aldia ciclo unico indell’Università di Siena per l’anno accademico 2024-25. Due le possibilità, per i candidati, per effettuare la prova di ammissione: il 28 maggio e il 30 luglio 2024. Sono diverse le fasi, tutte necessarie, per effettuare l’iscrizione alle prove. Occorre iscriversi, entro il periodo indicato, sul sito web nazionale Universitaly (www.universitaly.it). Il periodo di iscrizione su Universitaly - dal 3 del 17 aprile ore 15 - è unico per entrambe le prove. I candidati, oltre all’iscrizione online sul portale ministeriale Universitaly, devono iscriversi anche sulla piattaforma “Segreteria on line” sul sito dell’Università di ...