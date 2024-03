Le cose assurde sentite sull' Isis-K e la Russia | che resta una sfida aperta e seria per Putin

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 29 marzo 2024) Come da procedura standard venerdi mattina lo Stato islamico attraverso la sua rivista ufficiale al-Naba è tornato sul fatto della settimana che in questo caso è la strage di venerdi scorso nella sala concerti del Crocus City Hall di Mosca, dove sono morte 144 persone, centinaia di feriti senza contare i dispersi che potrebbero essere più di cento. Come già fatto subito dopo l’attacco (in totale questo è il quinto pronunciamento), lo Stato islamico ha rivendicato nuovamente i fatti ridicolizzando il Cremlino che continua a evocare complotti immaginari per non ammettere la completa debacle dell’intero apparato di sicurezza russo che oltretutto era stato avvisato lo scorso 7 marzo dagli Usa che qualcosa era in preparazione. Ad aiutare i russi nel diffondere una verità alternativa ora c’è anche il governo turco, a sua volta esperto nella manipolazione dei media, che questa mattina ...