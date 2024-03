Le confessioni intime della pornostar Malena | “Disposta a lasciare il mondo dell’hard se…”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 Filomena Mastromarina è una, meglio nota col nomeNazionale oLa Pugliese. 41 anni, originaria di Gioia del Colle, ha fatto parteRocco Siffredi Academy e ha partecipato anche ad una vecchia edizione de “L’Isola dei Famosi”. In un’intervista a Novella2000 ha rivelato il suo sogno nel cassetto: costruire una famiglia. Ha detto di voler incontrare un uomo di cui innamorarsi, che sia semplice e autentico, preferibilmentesua Puglia anche se “non pone paletti al destino”. Le rivelazioni di: “Io mamma? Perché no!” Durante l’intervistanon ha escluso la possibilità di poter diventare mamma un giorno, una circostanza che la convincerebbe ad abbandonare per sempre il ...

