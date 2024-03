Lazio-Juventus non è solo campo | l’intreccio sul calciomercato

(Di venerdì 29 marzo 2024) Si torna finalmente inper la 30ª giornata del campionato di Serie A ed è alta l’attesa in vista della sfida dell’Olimpico tra. I motivi di grande interesse sono tanti: le squadre sono in corsa per la qualificazione in Europa, l’esordio di Tudor sulla panchina biancoceleste edi. Il rendimento in campionato dinon è stato di certo entusiasmante ed un cambio di passo nel finale di stagione è d’obbligo. Le dirigenze sono concentrate sul futuro ed un aspetto caldissimo è il fronte. Foto di Federico Proietti / AnsadiUn motivo di grande interesse è anche quello del. La ...

Tocca a Moise Kean . Più per forza che per scelta, anche lui stesso lo sa come lo sa Massimiliano Allegri. Perchè manca Dusan Vlahovic per... (calciomercato)

Slitta, almeno alla prossima settimana, il vertice in casa Lazio per discutere del rinnovo del contratto di Felipe Anderson , giocatore brasiliano... (calciomercato)

Convocati Juve per la Lazio: out Milik, Allegri dovrà rinunciare anche a Kostic e Alex Sandro - Convocati Juve per la Lazio: out Milik, Allegri dovrà rinunciare anche a Kostic e Alex Sandro. La lista di Allegri La Juve ha diramato la lista dei convocati di Allegri per la sfida contro la Lazio. O ...juventusnews24

Juventus, niente Lazio per Kostic e Alex Sandro - Doppio ko in casa Juve in vista della sfida con la Lazio. Max Allegri ha infatti tenuto fuori dalla lista dei convocati Filip Kostic e Alex Sandro, il ...sportmediaset.mediaset

Lazio, Tacchinardi: "Tudor è un bel martello con i giocatori, sono curioso" - Lazio e Juventus sono pronte a sfidarsi all'Olimpico nel big match che vedrà protagonista la squadra di Tudor e quella di Allegri. Entrambe hanno come obiettivo la vittoria: i ...lalaziosiamonoi