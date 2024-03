Lazio-Juventus | i convocati di Allegri | out anche Alex Sandro e Kostic

(Di venerdì 29 marzo 2024) Non solo lo squalificato Dusan Vlahovic e gli infortunati Arek Milik e Carlos Alcaraz. Lain partenza per Roma, dove sabato 30 marzo alle 18:00 affronterà laall’Olimpico, dovrà fare a menodie Filip. Il primo per un sovraccarico alla coscia sinistra, l’altro a causa di una sindrome influenzale. Questa la lista dei: Szczesny, De Sciglio, Bremer, Gatti, Locatelli, Danilo, Chiesa, Yildiz, McKennie, Iling-Junior, Kean, Miretti, Weah, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Cambiaso, Djalo, Perin, Sekulov, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. Assenti, Vlahovic, Milik e Alcaraz. SportFace.

