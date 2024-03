Lazio | Castellanos | “Tudor punta sull’intensità | abbiamo preparato bene la prossima partita”

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’attaccante dellaValentinparla ai microfoni ufficiali del club dei primi giorni sotto la guida die dellache aspetta i biancocelesti, quella contro la Juventus: “Nell’ultima settimanalavoratosu ogni aspetto, il mistermoltoe questo è importante per tutto la squadra. Ci aspettano tante partite complicate, a partire dalle prossime due contro la Juventus: conosciamo il valore dei bianconeri, dovremo pensare a fare il nostro gioco per cercare di vincere.questa. Sappiamo quanto siano importanti i tre punti per noi e per i nostri tifosi”. SportFace.

