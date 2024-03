Lazio | arrivato il primo sì per un parco eolico off-shore a Civitavecchia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 29 marzo 2024) (Adnkronos) – Aumenta l’attenzione da parte delle istituzioni ed enti coinvolti nelle realizzazioni di strumenti e mezzi per la produzione di energie rinnovabili. Come richiesto dai goal europei, ogni Stato membro deve raggiungere un certo livello di efficientamento energetico, riducendo le emissioni di Co2 e contribuendo, così, al miglioramento della salubrità dell’ambiente. Per questo motivo, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.