L' app da 3 euro che gira video spaziali migliori dell' app di iPhone

(Di venerdì 29 marzo 2024) Spatialify è una soluzione di terze parti che batte quella nativa per iOS per risoluzione e fluidità

Dopo la partenza della Coppa Europa giovanile Speed è tutto pronto anche per l’esordio della Coppa Europa giovanile Boulder ! La prima tappa di questa importante competizione verrà ospitata in ... (sportface)

Ettore Messina ha parlato nel post-partita di Zalgiris Kaunas-EA7 Emporio Armani Milano 87-73, match valido per la 32° giornata della regular season di Eurolega 2023/2024. La trasferta in terra ... (sportface)

A Budapest era pronto un appartamento per gli arresti domiciliari, che le sono stati però negati: dovrà restare in cella almeno altri due mesi A Budapest era pronto un appartamento per gli arresti ... (roma.corriere)

L'app da 3 euro che gira video spaziali migliori di quelli dell'app di iPhone - Spatialify è un'applicazione da 3 euro pensata appositamente per registrare video spaziali con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max ed è progettata così bene che riesce a ottenere risultati persino migli ...wired

Mondly, la soluzione per imparare il giapponese in poco tempo - Imparare lingue come il russo, il giapponese o il cinese con Mondly è semplicissimo: per te piano con accesso a vita a soli 99,99 euro.punto-informatico

iPhone, il supporto alla messaggistica RCS arriverà in autunno: a dirlo è Google - Secondo quanto riferito da Google, Apple si sta finalmente preparando ad adottare il Rich Communication Services (RCS) sui suoi iPhone nell'autunno del 2024. Il protocollo di messaggistica consentireb ...hwupgrade