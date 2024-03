Laguna assediata Preoccupa l’invasione dei predatori | dai cormorani al granchio blu

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Orbetello, 29 marzo 2024 – Isono una vecchia conoscenza, per il pescatori di Orbetello. Sono uno degli abitanti simbolo della zona umida. Dopo la moria del 2015 ne erano rimasti pochi, ma in seguito al ripopolamento ittico che ha interessato laecco che puntualmente sono tornati. Tanto che la loro presenza è spesso un indicatore della pescosità delle acque sulle quali stazionano. E la loro popolazione in questo periodo è stimata addirittura attorno ai millecinquecento capi, quelli cioè che sono stati censiti in questi ultimi anni. "Sono una presenza che incide molto sulla pesca – afferma Pierluigi Piro, presidente della Orbetello Pescare – perché sonovoraci. Anguille e avannotti sono i loro pasti preferiti, ma sono in grado di predare anche pesci di dimemsioni molto più grande". La ...