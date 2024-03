La Turchia | “Dietro l’attacco dell’Isis a Mosca c’erano gli 007 stranieri” Tutte le volte in cui Erdogan si è disallineato dalle posizioni Nato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’ombra di uno “sponsor” e del “supporto dell’intelligence di qualche Paese” perché “l’Isis non è in grado di portare avanti da solo un’organizzazione” come quella dell’attentato al Crocus City Hall vicino a, dove sono morte almeno 143 persone. Se finora la possibilità di un ‘agente esterno’ nel massacro nella sala concerti era stata un’idea insufflata solo da Vladimir Putin e dai massimi livelli delle autorità moscovite, ora valica i confini della Russia e rimbalza fino alla. “C’è uno sponsorl’Isis” A rilanciare la teoria è stato Omer Celik, portavoce dell’Akp, il partito del presidente Recep Tayyip. In sostanza, secondo l’Akp, il raid non sarebbe stato possibile senza il sostegno di servizi segreti: “Ciò non può accadere senza il supporto dell’intelligence di ...