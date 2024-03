La Torre di Pisa festeggia 850 anni Eventi gratuiti e due superstar | Toni Servillo e il tenore Meli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 –e Francescosaranno i mattatori di dueestivi che l’Opera primazialena sta programmando per le celebrazioni conclusive degli 850dellapendente., nel 2020, è stato inserito dal New York Times nella lista dei migliori attori del secolo e in carriera ha ricevuto a ricevuto due European Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. Nella foto: lae il presidente dell’Opera Primazialena Andrea Maestrelli Francescoè un ...