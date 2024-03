La sindrome di Ræbenson | il sorprendente esordio narrativo dello psichiatra Giuseppe Quaranta

Leggi tutta la notizia su 900letterario

Ladisi presenta al primo colpo d'occhio come una semplice finzione, come la pura e semplice rappresentazione di un gioco cervellotico. In realtà l'opera diriflette il malessere dell'uomo contemporaneo, alla ricerca spasmodica della conoscenza, di cosa è davvero possibile conoscere per eludere il pensiero della morte.