La Serie A istituisce a partire dalla prossima stagione il premio “Man of the match”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nell’assemblea della LegaA odierna è stato istituito un nuovoda consegnare a. Si tratta del“Man of the” che verrà assegnato alla fine delle partite al miglior giocatore del. Il“Man of the” anche inA Si legge nella nota dellaA: “Si è svolta oggi l’Assemblea della LegaA in collegamento video, con la partecipazione di tutte le 20 Associate. E’ stato istituito, a, ilMan of the, sponsorizzato dal gruppo Panini e ...

Serie A, domani si riparte da Napoli-Atalanta. A Pasquetta focus sulla zona salvezza - Terminata l’ultima pausa della stagione in concomitanza con i match delle varie Nazionali, il prossimo turno in Serie A, il trentesimo si giocherà come accade da alcune stagioni a cavallo di Pasqua.calciolecce

Novità in Serie A: dall'anno prossimo ci sarà il premio Man of The Match - Ecco la nota ufficiale: "Si è svolta oggi l'Assemblea della Lega Serie A in collegamento video, con la partecipazione di tutte le 20 Associate. E' stato istituito, a partire dalla prossima stagione, ...tuttonapoli

Novità in Serie A, in arrivo il premio Man of The Match - Serie A PREMIO MAN OF THE MATCH - Novità in arrivo nel campionato italiano: dalla prossima stagione verrà premiato il migliore in campo ...lazionews.eu