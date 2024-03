La scuola “è laica” solo per i cristiani Per gli altri c’è il Ramadan

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

Il ministro Giuseppe Valditara ha dichiarato che nelle scuole la maggioranza degli alunni deve essere italiano. Guardate che sono delle zone, in Lombardia soprattutto, dove gli italiani sono in minoranza. Non va bene. Perché in questo modo si creano le Banlieue, le periferie ed i ghetti. In realtà, già esiste una legge per cui gli studenti non di madrelingua italiana non possono superare il 30%. Però il punto è un altro. Ancora oggi c'è chi non capisce il buonsenso di certe proposte, che tuttavia mi sembrano sacrosante. E forse anche banali. Sulla Stampa, leggo questa scrittrice e professoressa di unaserale, tale Laura Eduati, che commenta le parole del ministro facendo riferimento alla vicenda deldi Pioltello, dove lachiude per la festa islamica rinunciando al ponte del 25 aprile.