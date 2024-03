“La Russia ha pagato alcuni eurodeputati per fare propaganda”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bruxelles, 29 marzo 2024 – “È venuto alla luce che lasi è avvicinata agli, ma li ha anche pagati, per promuovere la sua”. Lo ha detto il premier belga Alexander De Croo, secondo quanto riportato dai media belgi. “C'è stata una stretta collaborazione” tra i servizi segreti belgi e quelli cechi per distruggere una rete dirussa, ha indicato De Croo. guzzi monza parlamento europeo e Sarah Brizzolara Glipagati dallaLa presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola, “è a conoscenza delle accuse mosse” sulla testata Voice of Europe, veicolo dell'attività di disinformazione russa, e l'Eurocamera “sta esaminando” la veridicità delle accuse, hanno confermato i servizi di stampa del Pe. Il Parlamento europeo sta infatti ...

