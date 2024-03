La Red Bull perde pezzi | se ne va il capo meccanico di Verstappen | offerta faraonica recapitata a Newey

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lo storicodi Max, Lee Stevenson, lascia improvvisamente la Reddopo 18 anni per passare in un altro team del Mondiale di Formula 1. La scuderia austriaca ancora alle prese con il caso Horner e la guerra di potere interna inoltre deve fare i conti anche con le avances fatte al suo geniale ingegnere Adriantentato dall'ultima

Charles Leclerc è il “predestinato”, eppure Carlos Sainz ha vinto più di lui negli ultimi anni. Anche in Australia, sedici giorni dopo l'operazione per appendicite, lo spagnolo è arrivato davanti al ... (liberoquotidiano)

Quale futuro per Adrian Newey ? Le decisioni del geniale progettista britannico, padre di diverse monoposto che si sono imposte nel Mondiale di F1 e attualmente figura di riferimento in Red Bull , ... (oasport)

F1, Adrian Newey e i dubbi sul futuro in Red Bull: Ferrari e Aston Martin alla finestra - Quale futuro per Adrian Newey Le decisioni del geniale progettista britannico, padre di diverse monoposto che si sono imposte nel Mondiale di F1 e attualmente figura di riferimento in Red Bull, tengo ...oasport

Max Verstappen-Mercedes: Jacques Villeneuve è perplesso - L’ex pilota Jacques Villeneuve ha mostrato più di qualche perplessità su un possibile passaggio di Max Verstappen alla Mercedes nel 2025. “Non riesco a immaginare che Toto Wolff voglia Max – ha detto ...sportal

Il gardening lungo scoraggia il cambio di casacca di Newey - Come nascente redazione non vogliamo peccare di irriverenza nei riguardi di testate ben più blasonate e storicamente posizionate. Ma a ...formulacritica