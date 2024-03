(Di venerdì 29 marzo 2024) Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha promulgato la legge con cui lasospende ilin Europa: lo ha reso noto l’ufficio della Presidenza di Varsavia. Ilera stato firmato a Parigi nel novembre del 1990 fra gli allora 16 Paesi membri della Nato e sei Paesi del Patto di Varsavia, ed era entrato in vigore due anni dopo. Il presidente Duda ha promulgato la legge con cui lasospende ilin Europa L’accordo prevedeva l’introduzione di un limite ai principali tipi di armamento convenzionale in Europa, nonché la distribuzione delle eccedenze; la Russia lo aveva denunciato nel 2023. Come sottolinea l’ufficio di ...

La Polonia ha sospeso il Trattato sulle forze convenzionali in Europa - Roma, 29 mar. (askanews) – Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha promulgato la legge con cui la Polonia sospende il Trattato sulle forze convenzionali in Europa: lo ha reso noto l’ufficio della Pres ...askanews

Szczesny, eroe Polonia e futuro…" - Il ritorno in campo della Juventus si avvicina e ieri pomeriggio la squadra ha proseguito la preparazione in vista del match, valido per la trentesima giornata di… Leggi ...informazione

Szczesny eroe in Polonia, in sospeso con la Juve: per ora niente rinnovo, gli scenari - Con una parata decisiva all’ultimo calcio di rigore contro il Galles, Szczesny regala la convocazione al prossimo Europeo alla Polonia e - per i piani personali che ha - si assicura due estati ...informazione