La Polizia di Stato consegna le uova di Pasqua ai bimbi pazienti degli ospedali romani

Siena, 28 marzo 2024 – Quattro mesi e mezzo. Il tempo che un valdelsano ha resistito senza tornare sotto casa della ex compagna che lo aveva già denunciato per atti persecutori. Il 10 novembre ... (lanazione)

Scampia : sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 22enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Nel pomeriggio di martedì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione ... (puntomagazine)

Pasqua: solidarietà in corsia - In occasione della Pasqua, la Polizia di Stato è entrata in “corsia” per donare le tradizionali uova ai pazienti e ai medici di alcuni ospedali italiani. Un gesto di solidarietà e amicizia per ...poliziadistato

Violenze e riduzione in schiavitù, due arresti a Bologna - Le misure cautelari in carcere dei due indagati, accusati di tratta di essere umani e riduzione in schiavitù, sono state eseguite dai poliziotti di Bologna ed emesse dalla Procura che ha coordinato le ...poliziadistato

Sicurezza: riunione operativa tra Italia e Francia - Presso l’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia del dipartimento della Pubblica sicurezza si è svolta la prima riunione della cabina di regia Italia-Francia sulla sicu ...poliziadistato